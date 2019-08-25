Барселона
    -
    22:00
    25.08.19
    Камп Ноу
    Реал Бетис
      Чемпионат Испании • Тур 2
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      Барселона - Реал Бетис
      Чемпионат Испании - 25 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Реал Бетис на Eurosport.ru! 25 августа 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Руби? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Реал Бетис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Барселона» скрутилась в первом туре и уже уступает «Атлетико» и «Реалу» 3 очка. Месси, без тебя очень плохо.

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