Вильярреал
    -
    22:00
    01.09.19
    Эстадио де ла Серамика
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 3
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Вильярреал - Реал Мадрид
      Чемпионат Испании - 1 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Вильярреал – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 1 сентября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хавьер Кальеха или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вильярреал и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вильярреал и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      Мадридский «Реал» ушел в перестройку, но пока обходится старыми кадрами. Хватит ли у Зинедина Зидана ресурсов, чтобы обыграть неудачно стартовавший «Вильярреал»?

      Комментарии 0