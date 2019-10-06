Барселона
    -
    22:00
    06.10.19
    Камп Ноу
    Севилья
      Чемпионат Испании • Тур 8
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Барселона - Севилья
      Чемпионат Испании - 6 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Севилья на Eurosport.ru! 6 октября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Хулен Лопетеги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Севилья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      «Барселона» едва не влетела «Интеру» в Лиге чемпионов, но помогли Месси с Суаресом. Посмотрим, насколько хватит двух супергероев нападения в матче чемпионата с «Севильей».

      Комментарии 0