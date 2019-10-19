Мальорка
    -
    22:00
    19.10.19
    Иберостар
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 9
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      Мальорка - Реал Мадрид
      Чемпионат Испании - 19 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Мальорка – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 19 октября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Висенте Морено или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мальорка и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мальорка и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Критикуемый «Реал» идет на первом месте в Ла Лиге и очень смущает. Идущую на 18-м месте «Мальорку», кажется, должны убирать, но это «Мадрид».

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