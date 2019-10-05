Реал Мадрид
    -
    17:00
    05.10.19
    Сантьяго Бернабеу
    Гранада
      Чемпионат Испании • Тур 8
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Реал Мадрид - Гранада
      Чемпионат Испании - 5 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Гранада на Eurosport.ru! 5 октября 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Диего Мартинес Пенас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Гранада и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Гранада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Илья Потетюев
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      Матч первой и второй команды Ла Лиги, как бы сюрреалистично это не звучало по отношению к «Гранаде». В этом сезоне андалусийцы уже грохнули «Барсу», а теперь приехали на «Бернабеу» за скальпом еще одного гранда.

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