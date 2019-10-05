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Реал Мадрид - Гранада
Чемпионат Испании - 5 октября 2019
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Гранада на Eurosport.ru! 5 октября 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Диего Мартинес Пенас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Гранада и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Мадрид и Гранада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Матч первой и второй команды Ла Лиги, как бы сюрреалистично это не звучало по отношению к «Гранаде». В этом сезоне андалусийцы уже грохнули «Барсу», а теперь приехали на «Бернабеу» за скальпом еще одного гранда.