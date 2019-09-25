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Реал Мадрид - Осасуна
Чемпионат Испании - 25 сентября 2019
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Осасуна на Eurosport.ru! 25 сентября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Ягоба Аррасате? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Осасуна и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Мадрид и Осасуна, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Это третий матч «Реала» за неделю. И хочется отдохнуть после двух выездов к «ПСЖ» и «Севильи», но «Осасуна» ведь только и ждет недооценки, чтобы взять «бланкос» тепленькими.