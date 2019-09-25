Реал Мадрид
    -
    22:00
    25.09.19
    Сантьяго Бернабеу
    Осасуна
      Чемпионат Испании • Тур 6
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      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Мадрид - Осасуна
      Чемпионат Испании - 25 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Осасуна на Eurosport.ru! 25 сентября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Ягоба Аррасате? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Осасуна и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Осасуна, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Это третий матч «Реала» за неделю. И хочется отдохнуть после двух выездов к «ПСЖ» и «Севильи», но «Осасуна» ведь только и ждет недооценки, чтобы взять «бланкос» тепленькими.

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