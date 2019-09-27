Вильярреал
    -
    22:00
    27.09.19
    Эстадио де ла Серамика
    Реал Бетис
      Чемпионат Испании • Тур 7
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      Онлайн
      Вильярреал - Реал Бетис
      Чемпионат Испании - 27 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Вильярреал – Реал Бетис на Eurosport.ru! 27 сентября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хавьер Кальеха или Руби? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вильярреал и Реал Бетис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вильярреал и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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