Леванте
    -
    15:00
    28.06.20
    Сьюдад де Валенсия
    Реал Бетис
      Чемпионат Испании • Тур 32
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      Леванте - Реал Бетис
      Чемпионат Испании - 28 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Леванте – Реал Бетис на Eurosport.ru! 28 июня 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Пако Лопес или Алексис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Леванте и Реал Бетис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Леванте и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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