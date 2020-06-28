Эспаньол
    -
    23:00
    28.06.20
    Корнелья-Эль Прат
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 32
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      Онлайн
      Эспаньол - Реал Мадрид
      Чемпионат Испании - 28 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эспаньол – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 28 июня 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эспаньол и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эспаньол и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Чемпионская гонка в Испании хотя бы еще существует – «Реал» и «Барса» бьются за очередной титул, а все остальные наблюдают в сторонке.