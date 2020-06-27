Сельта
    -
    18:00
    27.06.20
    Балаидос
    Барселона
      Чемпионат Испании • Тур 32
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Сельта - Барселона
      Чемпионат Испании - 27 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Сельта – Барселона на Eurosport.ru! 27 июня 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Оскар или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сельта и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сельта и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      Федор Смолов забил мадридскому «Реалу» – значит, надо стрелять и в «Барселону». Логично? Вот и увидим, что сделает русский форвард «Сельты».