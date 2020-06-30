Барселона
    -
    23:00
    30.06.20
    Камп Ноу
    Атлетико Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 33
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Барселона - Атлетико Мадрид
      Чемпионат Испании - 30 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Атлетико Мадрид на Eurosport.ru! 30 июня 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кике Сетьен или Диего Симеоне? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Атлетико Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и Атлетико Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Дмитрий Панферов
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      Пожалуй, главный вызов «Барселоны» в борьбе за чемпионство, но даже победы здесь может не хватить.