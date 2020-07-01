Реал Вальядолид
    -
    23:00
    01.07.20
    Хосе Соррилья
    Леванте
      Чемпионат Испании • Тур 33
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Вальядолид - Леванте
      Чемпионат Испании - 1 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Вальядолид – Леванте на Eurosport.ru! 1 июля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Вальядолид и Леванте и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Вальядолид и Леванте, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет