Алавес
    -
    20:30
    01.07.20
    Мендисорроса
    Гранада
      Чемпионат Испании • Тур 33
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      Алавес - Гранада
      Чемпионат Испании - 1 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Алавес – Гранада на Eurosport.ru! 1 июля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алавес и Гранада и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Алавес и Гранада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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