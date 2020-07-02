Реал Мадрид
    -
    23:00
    02.07.20
    Estadio Alfredo Di Stéfano
    Хетафе
      Чемпионат Испании • Тур 33
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Мадрид - Хетафе
      Чемпионат Испании - 2 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Хетафе на Eurosport.ru! 2 июля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Хосе Бордалас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Хетафе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Хетафе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Александр Непраш
      Главное 
       
       Удалить
       

      «Реал» получил фантастический подарок от «Атлетико» и теперь может оторваться от «Барсы» аж на 4 балла. Для этого Зидану и Ко нужно обыгрывать «Хетафе», который теоретически борется за попадание в ЛЧ, а практически – бьется за свое место в ЛЕ.