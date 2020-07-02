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Реал Мадрид - Хетафе
Чемпионат Испании - 2 июля 2020
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Хетафе на Eurosport.ru! 2 июля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Хосе Бордалас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Хетафе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Мадрид и Хетафе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Реал» получил фантастический подарок от «Атлетико» и теперь может оторваться от «Барсы» аж на 4 балла. Для этого Зидану и Ко нужно обыгрывать «Хетафе», который теоретически борется за попадание в ЛЧ, а практически – бьется за свое место в ЛЕ.