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Реал Сосьедад - Реал Мадрид
Чемпионат Испании - 21 июня 2020
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Сосьедад – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 21 июня 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Иманол Альгвасил или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Сосьедад и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Сосьедад и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Сосьедад» съел мадридский «Реал» в трех из последних четырех встреч, а сейчас еще и идет в зоне Лиги Чемпионов – биться бело-голубые будут до последнего. Получится ли у Зидана остановить летящий в главный еврокубок «Сосьедад»? Узнаем вместе на Eurosport.ru.