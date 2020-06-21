Реал Сосьедад
    -
    23:00
    21.06.20
    Аноэта
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 30
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      Реал Сосьедад - Реал Мадрид
      Чемпионат Испании - 21 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Сосьедад – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 21 июня 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Иманол Альгвасил или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Сосьедад и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Сосьедад и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Александр Непраш
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      «Сосьедад» съел мадридский «Реал» в трех из последних четырех встреч, а сейчас еще и идет в зоне Лиги Чемпионов – биться бело-голубые будут до последнего. Получится ли у Зидана остановить летящий в главный еврокубок «Сосьедад»? Узнаем вместе на Eurosport.ru.