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Реал Сосьедад - Сельта

Чемпионат Испании - 24 июня 2020

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Сосьедад – Сельта на Eurosport.ru! 24 июня 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Иманол Альгвасил или Оскар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Сосьедад и Сельта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Реал Сосьедад и Сельта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

