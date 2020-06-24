Реал Мадрид
    -
    23:00
    24.06.20
    Estadio Alfredo Di Stéfano
    Мальорка
      Чемпионат Испании • Тур 31
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Мадрид - Мальорка
      Чемпионат Испании - 24 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Мальорка на Eurosport.ru! 24 июня 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Висенте Морено? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Мальорка и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Мальорка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Дмитрий Панферов
      Главное 
       
       Удалить
       

      «Реал» разогнался после рестарта и мечтает не упустить «Барсу» в погоне за титулом.