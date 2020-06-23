Онлайн

Леванте - Атлетико Мадрид

Чемпионат ЛаЛига - 23 июня 2020

Футбол, Чемпионат ЛаЛига. Следите за матчем Леванте – Атлетико Мадрид на Eurosport.ru! 23 июня 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Пако Лопес или Диего Симеоне? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Леванте и Атлетико Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Леванте и Атлетико Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

