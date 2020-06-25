Эйбар
    -
    20:30
    25.06.20
    Ипуруа
    Валенсия
      Чемпионат Испании • Тур 31
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      Онлайн
      Эйбар - Валенсия
      Чемпионат Испании - 25 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эйбар – Валенсия на Eurosport.ru! 25 июня 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосе Луис Мендилибар или Албер Селадес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эйбар и Валенсия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эйбар и Валенсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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