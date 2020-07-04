Сельта
    -
    18:00
    04.07.20
    Балаидос
    Реал Бетис
      Чемпионат Испании • Тур 34
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      Сельта - Реал Бетис
      Чемпионат Испании - 4 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Сельта – Реал Бетис на Eurosport.ru! 4 июля 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Оскар или Алексис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сельта и Реал Бетис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сельта и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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