Гранада
    -
    23:00
    13.07.20
    Нуэво Лос Карменес
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 36
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      Онлайн
      Гранада - Реал Мадрид
      Чемпионат Испании - 13 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Гранада – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 13 июля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Диего Мартинес Пенас или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гранада и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Гранада и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Реал» все ближе к долгожданному чемпионству, а на его пути очередной легкий соперник.