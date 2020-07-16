Мальорка
    -
    22:00
    16.07.20
    Иберостар
    Гранада
      Чемпионат Испании • Тур 37
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      Мальорка - Гранада
      Чемпионат Испании - 16 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Мальорка – Гранада на Eurosport.ru! 16 июля 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Висенте Морено или Диего Мартинес Пенас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мальорка и Гранада и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мальорка и Гранада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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