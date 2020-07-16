Онлайн

Эйбар - Реал Вальядолид

Чемпионат Испании - 16 июля 2020

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эйбар – Реал Вальядолид на Eurosport.ru! 16 июля 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Хосе Луис Мендилибар или Серхио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эйбар и Реал Вальядолид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Эйбар и Реал Вальядолид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

