Атлетико Мадрид
    -
    23:00
    11.07.20
    Ванда Метрополитано
    Реал Бетис
      Чемпионат Испании • Тур 36
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      Онлайн
      Атлетико Мадрид - Реал Бетис
      Чемпионат Испании - 11 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Реал Бетис на Eurosport.ru! 11 июля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Диего Симеоне или Алексис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетико Мадрид и Реал Бетис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Атлетико Мадрид и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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