Севилья
    -
    22:00
    19.07.20
    Рамон Санчес Писхуан
    Валенсия
      Чемпионат Испании • Тур 38
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      Севилья - Валенсия
      Чемпионат Испании - 19 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Севилья – Валенсия на Eurosport.ru! 19 июля 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хулен Лопетеги или Воро? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Севилья и Валенсия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Севилья и Валенсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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