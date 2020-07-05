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Вильярреал - Барселона
Чемпионат Испании - 5 июля 2020
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Вильярреал – Барселона на Eurosport.ru! 5 июля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хавьер Кальеха или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вильярреал и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Вильярреал и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Каталонцы не побеждали два матча и уже гонятся за «Реалом», а не убегают от него. Распри «блауграны» могут сыграть на руку и мадридцам, и летящему в ЛЕ «Вильярреалу».