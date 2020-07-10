Реал Мадрид
    -
    23:00
    10.07.20
    Estadio Alfredo Di Stéfano
    Алавес
      Чемпионат Испании • Тур 35
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Мадрид - Алавес
      Чемпионат Испании - 10 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Алавес на Eurosport.ru! 10 июля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Хуан Рамон Мунис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Алавес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Реал» гонится за чемпионством и пока успешно улепетывает от «Барселоны». «Алавес» – не самое страшное препятствие.