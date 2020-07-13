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Алавес - Хетафе

Чемпионат Испании - 13 июля 2020

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Алавес – Хетафе на Eurosport.ru! 13 июля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Хуан Рамон Мунис или Хосе Бордалас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алавес и Хетафе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Алавес и Хетафе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

