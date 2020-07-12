Леганес
    -
    20:30
    12.07.20
    Бутарке
    Валенсия
      Чемпионат Испании • Тур 36
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Леганес - Валенсия
      Чемпионат Испании - 12 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Леганес – Валенсия на Eurosport.ru! 12 июля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хавьер Агирре или Воро? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Леганес и Валенсия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Леганес и Валенсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет