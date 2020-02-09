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Реал Бетис - Барселона
Чемпионат Испании - 9 февраля 2020
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Бетис – Барселона на Eurosport.ru! 9 февраля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Руби или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Бетис и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Бетис и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Барселона» решила самоуничтожиться и начала гражданскую войну в клубе с Месси во главе, поэтому как мадридский, так и севильский «Реалы» могут получить в этот вечер реальный профит. А тут еще и Сетьен приезжает на некогда домашнюю арену «Бетиса» Скажется ли тяжелая ситуация с руководством на игре Месси? Узнаем вместе на Eurosport.ru.