Реал Мадрид
    -
    18:00
    01.02.20
    Сантьяго Бернабеу
    Атлетико Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 22
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      Реал Мадрид - Атлетико Мадрид
      Чемпионат Испании - 1 февраля 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Атлетико Мадрид на Eurosport.ru! 1 февраля 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Диего Симеоне? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Атлетико Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Атлетико Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Привет! Такие матчи не пропускают. Тем более, в субботу вечером. Мадридское дерби на этот раз действительно в Мадриде, и кто-то будет мстить за упущенный недавно шанс взять трофей.