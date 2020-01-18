Реал Мадрид
    -
    18:00
    18.01.20
    Сантьяго Бернабеу
    Севилья
      Чемпионат Испании • Тур 20
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      Реал Мадрид - Севилья
      Чемпионат Испании - 18 января 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Севилья на Eurosport.ru! 18 января 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Хулен Лопетеги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Севилья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Всем привет! «Реал» и «Севилья». В эту субботу. На Eurosport! Представьте, какой вас ждет расчудеснейший спортивный вечер?

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