Барселона
    -
    23:00
    19.01.20
    Камп Ноу
    Гранада
      Чемпионат Испании • Тур 20
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      Онлайн
      Барселона - Гранада
      Чемпионат Испании - 19 января 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Гранада на Eurosport.ru! 19 января 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кике Сетьен или Диего Мартинес Пенас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Гранада и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и Гранада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Илья Потетюев
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      Матч, в котором Кике Сетьен дебютирует на посту тренера «Барселоны». Сами понимаете: пропускать такое не рекомендуется.

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