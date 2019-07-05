Бразильский защитник «Реала» Марсело намерен покинуть клуб в текущее межсезонье.

По информации Sport.es, 31-летний игрок попросил руководство мадридцев выставить его на трансфер, и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уже дал согласие. Марсело получил предложения из Англии, Италии и Китая. Он намерен продолжить карьеру в одном из европейских клубов, чтобы иметь шанс сыграть на чемпионате мира 2022 года за сборную Бразилии.

Марсело защищает цвета «Реала» с 2007 года, его контракт действителен до лета 2022.

Он провел за мадридский клуб 486 игр и забил 26 мячей.

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