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«Реал» отдал Эдегора в аренду «Реал Сосьедад»
Слуцкий, гудбай.
Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор проведет сезон в аренде в Испании.
Мадридский клуб отдал 20-летнего норвежца в годичную аренду «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт «бланкос». На футболиста также претендовал «Байер».
- Сезон-2018/19 Эдегор отыграл в «Витессе» у Леонида Слуцкого.
- Эдегор забил 9 мячей в 35 матчах чемпионата Голландии, а еще добавил 4 голевые передачи. Он также стал лидером по созданным моментам.
- Помимо Эдегора «Реал» сдал в аренду и Серхио Регилона, который проведет сезон в «Севилье».
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