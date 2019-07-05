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«Реал» отдал Эдегора в аренду «Реал Сосьедад»

«Реал» отдал Эдегора в аренду «Реал Сосьедад»
Eurosport

1 час назад

Слуцкий, гудбай.

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор проведет сезон в аренде в Испании.

Мадридский клуб отдал 20-летнего норвежца в годичную аренду «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт «бланкос». На футболиста также претендовал «Байер».

  • Сезон-2018/19 Эдегор отыграл в «Витессе» у Леонида Слуцкого.
  • Эдегор забил 9 мячей в 35 матчах чемпионата Голландии, а еще добавил 4 голевые передачи. Он также стал лидером по созданным моментам.
  • Помимо Эдегора «Реал» сдал в аренду и Серхио Регилона, который проведет сезон в «Севилье».

Первая обладательница «ЗМ» ушла из сборной и критикует ее за сексизм. Ей жестко ответил Эдегор

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