Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подтвердил переговоры по форварду «Атлетико» Антуану Гризманну.

«Нас интересует Гризманн, в этот четверг наш генеральный директор Оскар Грау встретился с Хилем Марином из «Атлетико». Что касается отказа Гризманна в прошлом году, такое уже случалось. Вспоминается Вилья, Фабрегас, еще несколько. Вчера был первый контакт с «Атлетико» по поводу перехода Гризманна», – цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

В середине мая Гризманн объявил, что покинет «Атлетико» по окончании сезона-2018/19.

В чемпионате Испании-2018/19 Гризи провел 37 матчей, забил 15 мячей и отдал 9 ассистов.

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