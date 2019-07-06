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Лопетеги получил мячом по лицу, потерял очки и улетел в нокдаун

Лопетеги получил мячом по лицу, потерял очки и улетел в нокдаун
Eurosport

34 мин. назад

Веселое начало карьеры в «Севилье».

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги получил небольшое повреждение на одном из первых занятий в качестве коуча андалусийцев.

Во время тренировки мяч попал в голову Лопетеги. Тренер оказался в небольшом нокдауне, с него слетели очки, но клубные врачи помогли Хулену прийти в себя.

  • Лопетеги возглавил «Севилью» в начале июня.
  • Последним клубом Хулена был «Реал», ради которого он ушел из сборной Испании накануне ЧМ-2018.
  • Но уже по ходу сезона-2018/19 коуч был отправлен в отставку.
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