Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги получил небольшое повреждение на одном из первых занятий в качестве коуча андалусийцев.

Во время тренировки мяч попал в голову Лопетеги. Тренер оказался в небольшом нокдауне, с него слетели очки, но клубные врачи помогли Хулену прийти в себя.

Лопетеги возглавил «Севилью» в начале июня.

Последним клубом Хулена был «Реал», ради которого он ушел из сборной Испании накануне ЧМ-2018.

Но уже по ходу сезона-2018/19 коуч был отправлен в отставку.

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