Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не явился в расположение клуба для прохождения предсезонной подготовки.

Как сообщает Mundo Deportivo, 28-летнего Гризманна не оказалось в перечне игроков, которые в воскресенье прибыли на базу клуба.

Ранее сообщалось, что француз через адвокатов передал руководству «индейцев» свое решение: он выкупит у клуба контракт, а затем присоединится к «Барселоне». Приступать к предсезонной подготовке вместе с «Атлетико» Гризманн не намерен.

Антуан выступал за мадридский клуб с 2014 года и выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

В чемпионате Испании-2018/19 Гризманн забил 15 мячей в 37 матчах.

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