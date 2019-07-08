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«Барса» представила гостевую форму. Дизайн отсылает к 40-летию «Ла Масии»
Симпатично, не так ли?
«Барселона» официально представила комплект гостевой формы на сезон-2019/20.
Дизайн в желтых тонах воссоздает оформление образца 1979 года в честь 40-летнего юбилея «Ла Масии» – молодежной академии клуба. На новой футболке изображена диагональная полоса традиционного сине-гранатового цвета. Цвета клуба встречаются и на рукавах. Вырез футболки – V-образный.
- В сезоне-2018/19 «Барселона» выиграла чемпионат Испании.
- Согласно проекту календаря Ла Лиги, «Барса» встретится с «Реалом» 27 октября.
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