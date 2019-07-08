Мадридский «Атлетико» завел дисциплинарное дело против нападающего Антуана Гризманна после того, как он не явился на предсезонную подготовку команды.

Как сообщает FourFourTwo, руководство «матрасников» применит к Гризманну санкции в виде максимального штрафа, оговоренного в его контракте, и взыщет с него 200 тысяч евро.

В мае Гризманн объявил, что летом покинет «Атлетико» и перейдет в другой клуб.

Наиболее вероятно, что француз продолжит карьеру в «Барселоне».

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