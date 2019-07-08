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FourFourTwo: «Атлетико» оштрафует Гризманна на 200 тысяч евро за неявку на предсезонку
О контракте француза с «Барселоной» все никак не объявят.
Мадридский «Атлетико» завел дисциплинарное дело против нападающего Антуана Гризманна после того, как он не явился на предсезонную подготовку команды.
Как сообщает FourFourTwo, руководство «матрасников» применит к Гризманну санкции в виде максимального штрафа, оговоренного в его контракте, и взыщет с него 200 тысяч евро.
- В мае Гризманн объявил, что летом покинет «Атлетико» и перейдет в другой клуб.
- Наиболее вероятно, что француз продолжит карьеру в «Барселоне».
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