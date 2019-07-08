Президент ФК «Плоская Земля»: «Все фотографии из космоса – подделки!»

Президент футбольного клуба «Плоская Земля» Хави Повес рассказал, почему он уверен в том, что Земля не имеет форму сферы.

«Люди могут думать, что это пропагандa, говорить все, что вздумается. Но я террапланист уже два года. Я изучаю каналы всех важных блогеров по этой теме, и мне очевидно, что люди знают недостаточно. Так что для меня это не просто маркетинг – точно говорю. После переименования клуба я дал около 50 интервью медиа из разных стран, и это невероятно.

Люди заговорили о проблеме, переосмыслили какие-то вещи. Причина, по которой я убежден в том, что Земля не сферическая – это то, что мы никогда не видели преломление воды. Вы также можете заметить, что предметы и здания не скрыты за горизонтом. Ни одна камера не может зафиксировать кривизну в радиусе 30-40 километров. Фотографии из космоса? Все – подделки! Снимки агентств, в том числе русских – фальшивки. Нет ни одного, ни одного, ни одного настоящего фото!» – приводит слова Повеса Sport24.

ФК «Плоская Земля» появился на свет после выхода в четвертый по силе испанский дивизион. Ранее он носил название «Мостолес Баломпье».

Под «преломлениями воды» Повес имеет в виду изгибы, повторяющие форму Земли.

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