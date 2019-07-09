Ресторан в Росарио, принадлежащий плеймейкеру «Барселоны» Лионелю Месси и его семье, поможет малоимущим гражданам.

По данным Marca, ресторан Лео начиная с прошлой пятницы кормит всех нуждающихся бесплатным ужином. «Мы также раздаем кофе, безалкогольные напитки, а некоторым даже наливаем вино. Многие люди пришли к нам и были очень вежливы.

Наша акция продлится 15 дней, бесплатный ужин предоставляется с 19:00 до 21:00», – рассказал менеджер ресторана Ариэль Альмада.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Месси забил 36 мячей в 34 матчах.

Лео – пятикратный обладатель «Золотого мяча». Столько же «ЗМ» и у его вечного соперника – Криштиану Роналду из «Ювентуса».

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