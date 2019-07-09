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Ресторан Месси кормит бедняков бесплатным обедом. Акция продлится 15 дней

Ресторан Месси кормит бедняков бесплатным обедом. Акция продлится 15 дней
Eurosport

44 мин. назад

Это настолько круто, что мы лучше не будем подбирать слова в тизере.

Ресторан в Росарио, принадлежащий плеймейкеру «Барселоны» Лионелю Месси и его семье, поможет малоимущим гражданам.

По данным Marca, ресторан Лео начиная с прошлой пятницы кормит всех нуждающихся бесплатным ужином. «Мы также раздаем кофе, безалкогольные напитки, а некоторым даже наливаем вино. Многие люди пришли к нам и были очень вежливы.

Наша акция продлится 15 дней, бесплатный ужин предоставляется с 19:00 до 21:00», – рассказал менеджер ресторана Ариэль Альмада.

  • В прошедшем сезоне чемпионата Испании Месси забил 36 мячей в 34 матчах.
  • Лео – пятикратный обладатель «Золотого мяча». Столько же «ЗМ» и у его вечного соперника – Криштиану Роналду из «Ювентуса».

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