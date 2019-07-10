«Барселона» не может завершить сделку по трансферу нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна из-за финансовых проволочек.

Каталонцы не могут договориться с банками, которые должны выступить поручителями платежей, а на рассрочку не согласен уже мадридский клуб. Неопределенность привела к выплате зарплаты сотрудникам клуба за июнь с задержкой в три дня, сообщает AS.

Сумма отступных за Гризманна составляет 120 млн евро.

В чемпионате Испании-2018/19 Гризи провел 37 матчей, забил 15 мячей и выполнил девять ассистов.

«Атлетико»: «Выражаем сильное отвращение к поведению Гризманна и «Барселоны»

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