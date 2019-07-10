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AS: «Барселона» задержала сотрудникам зарплату из-за заминки по трансферу Гризманна
Страдают простые люди.
«Барселона» не может завершить сделку по трансферу нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна из-за финансовых проволочек.
Каталонцы не могут договориться с банками, которые должны выступить поручителями платежей, а на рассрочку не согласен уже мадридский клуб. Неопределенность привела к выплате зарплаты сотрудникам клуба за июнь с задержкой в три дня, сообщает AS.
- Сумма отступных за Гризманна составляет 120 млн евро.
- В чемпионате Испании-2018/19 Гризи провел 37 матчей, забил 15 мячей и выполнил девять ассистов.
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