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Mundo Deportivo: «Барселона» выкупит Гризманна 12 июля
Француз близок к исполнению мечты.
Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн невероятно близок к долгожданному переходу в «Барселону».
Каталонцы выплатят клаусулу утром 12 июля, при этом документацию в офис Ла Лиги доставит не представитель «Барселоны», а юрист Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.
- В середине мая Гризманн объявил, что покинет «Атлетико» по окончании сезона-2018/19. Француз не явился на сборы мадридской команды, за что будет оштрафован.
- В чемпионате Испании-2018/19 Гризи провел 37 матчей, забил 15 мячей и отдал 9 ассистов.
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