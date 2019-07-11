Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн невероятно близок к долгожданному переходу в «Барселону».

Каталонцы выплатят клаусулу утром 12 июля, при этом документацию в офис Ла Лиги доставит не представитель «Барселоны», а юрист Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.

В середине мая Гризманн объявил, что покинет «Атлетико» по окончании сезона-2018/19. Француз не явился на сборы мадридской команды, за что будет оштрафован.

В чемпионате Испании-2018/19 Гризи провел 37 матчей, забил 15 мячей и отдал 9 ассистов.

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