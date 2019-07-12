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Лунин: «Если долго не получается расстегнуть лифчик, можно разорвать»
Уроки жизни от Андрея.
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин ответил на острые вопросы.
– Когда в последний раз смотрел порно с девушкой?
– Давно. Настя предложила. Года два назад. Нет, я не ломался. Предложить такое, это уже… Чего ломаться.
– Как долго ты впервые расстегивал лифчик?
– Долго. Пусть будет секунд 10. Если не получается, можно разорвать. Если сила есть, – сказал Лунин в эфире YouTube-канала «От души в душу».
- Сезон-2018/19 20-летний Лунин провел в аренде в «Леганесе». Вероятно, новый сезон он отыграет в статусе второго номера «Реала».
- В составе молодежной сборной Украины Андрей выиграл ЧМ-2019.
Лунин стал одним из трех игроков «Реала», бравших трофей в этом сезоне
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