Лунин: «Если долго не получается расстегнуть лифчик, можно разорвать»

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин ответил на острые вопросы.

– Когда в последний раз смотрел порно с девушкой?

– Давно. Настя предложила. Года два назад. Нет, я не ломался. Предложить такое, это уже… Чего ломаться.

– Как долго ты впервые расстегивал лифчик?

– Долго. Пусть будет секунд 10. Если не получается, можно разорвать. Если сила есть, – сказал Лунин в эфире YouTube-канала «От души в душу».

Сезон-2018/19 20-летний Лунин провел в аренде в «Леганесе». Вероятно, новый сезон он отыграет в статусе второго номера «Реала».

В составе молодежной сборной Украины Андрей выиграл ЧМ-2019.

Лунин стал одним из трех игроков «Реала», бравших трофей в этом сезоне

Качай приложение Eurosport для iOS или Android