Юрист форварда сборной Франции Антуана Гризманна Севан Кариан прибыл в офис Примеры.

Источники Cadena Cope сообщают, что представитель футболиста заплатит за него 120 миллионов евро и активирует пункт об отступных в контракте с «Атлетико». Таким образом, Гризманн станет свободным агентом и подпишет соглашение с «Барселоной».

По информации Marca Антуан Гризманн заключит с каталонским клубом пятилетний контракт. Он будет получать 21 миллион евро за сезон и станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Барсы». Радио RAC1 уточняет, что презентация Гризманна как игрока «сине-гранатовых», скорее всего, пройдет в воскресенье, 14 июля, в районе 18:00 по местному времени.

Гризманн объявил об уходе из «Атлетико» 15 мая. Он выступал за мадридцев с 2014 года.

Летом 2018-го Антуан также был близок к переходу в «Барселону», но в последний момент передумал и заключил новое соглашение с «индейцами».

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