Полузащитник сборной России Денис Черышев подписал контракт с «Валенсией». Он заключил трехлетнее соглашение с «лос че», до конца сезона-2021/22.

Прежний клуб Черышева «Вильярреал» договорился с «Валенсией» о продаже еще 29 июня, менеджмент обеих команд сегодня, 12 июля, завершил юридические формальности.

В контракте Черышева с «лос че» прописан пункт об отступных в размере 80 миллионов евро.

«Прежде всего, хочу поблагодарить «Вильярреал» за те годы и медицинскую поддержку, которую я получал от клуба и фанатов. Вы всегда останетесь в моем сердце. Желаю вам удачи в будущем. Очень рад доверию, которое мне оказала «Валенсия». Давайте вместе идти к большим успехам!» – написал Черышев в твиттере.

Денис провел в «Валенсии» сезон-2018/19 на правах аренды. В чемпионате Испании русский футболист сыграл в 28 матчах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее журналист испанской версии Goal.com Эктор Гомес затвитил, что «лос че» заплатят за Черышева 5 миллионов евро.

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