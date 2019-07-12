Мадридский «Атлетико» выпустил официальное заявление, в котором оспорил переход Антуана Гризманна в «Барселону». В нем говорится, что Гризманн через юриста прибыл в штаб-квартиру Ла Лиги и выплатил 120 миллионов евро для трансфера в каталонский клуб.

«Атлетико» считает, что внесенной суммы недостаточно для выполнения пункта об отступных. Очевидно, что соглашение между игроком и «Барселоной» было достигнуто до того, как отступные уменьшились с 200 до 120 миллионов евро. Кроме того, это произошло и до момента изменения пункта, поскольку футболист объявил об уходе из «Атлетико» 14 мая», – заявили в мадридском клубе.

Руководство «индейцев» объявило, что начало юридическую процедуру обжалования трансфера Гризманна в «Барселону».

28-летний форвард сборной Франции подписал пятилетний контракт с «сине-гранатовыми». Сумма отступных в новом соглашении составила 800 миллионов евро.

Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 года. С мадридским клубом он выиграл Лигу Европы-2017/18, Суперкубок УЕФА-2018, а также Суперкубок Испании-2014.

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