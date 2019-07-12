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Зидан экстренно покинул сбор «Реала» по семейным обстоятельствам
Надеемся, что у Зизу все наладится.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан срочно покинул сбор мадридского клуба в канадском Монреале.
Француз вернулся в Испанию вместе с женой по неизвестным семейным обстоятельствам. Во время его отсутствия тренировочным процессом будут руководить первые помощники главного тренера – Давид Беттони и Хамиду Мсайде, сообщает сайт «Реала».
Marca добавила, что Зидан покинул расположение команды утром, когда игроки отправлялись из отеля на тренировку. Команда находилась в легком шоке, узнав об экстренном отъезде Зизу. Тренер не сказал руководству о сроках возвращения.
- В марте 2019 года Зидан вернулся в «Реал».
- Первое пришествие Зинедина закончилось тремя ЛЧ за 2,5 года.
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