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Зидан экстренно покинул сбор «Реала» по семейным обстоятельствам

Зидан экстренно покинул сбор «Реала» по семейным обстоятельствам
Eurosport

47 мин. назад

Надеемся, что у Зизу все наладится.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан срочно покинул сбор мадридского клуба в канадском Монреале.

Француз вернулся в Испанию вместе с женой по неизвестным семейным обстоятельствам. Во время его отсутствия тренировочным процессом будут руководить первые помощники главного тренера – Давид Беттони и Хамиду Мсайде, сообщает сайт «Реала».

Marca добавила, что Зидан покинул расположение команды утром, когда игроки отправлялись из отеля на тренировку. Команда находилась в легком шоке, узнав об экстренном отъезде Зизу. Тренер не сказал руководству о сроках возвращения.

  • В марте 2019 года Зидан вернулся в «Реал».
  • Первое пришествие Зинедина закончилось тремя ЛЧ за 2,5 года.

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