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«Наши пути наконец пересеклись». «Барселона» представила Гризманна атмосферным роликом

«Наши пути наконец пересеклись». «Барселона» представила Гризманна атмосферным роликом
Eurosport

39 мин. назад

Эпичное видеопредставление француза.

«Барселона» представила Антуана Гризманна атмосферным видеороликом, в котором футболист рассказывает о желании присоединиться к каталонскому клубу.

«Когда я был ребенком, отец говорил мне, что поезда не ходят один раз. Сейчас пришло время принять вызов и отправиться в новый пункт назначения. Наши пути наконец пересеклись. Я буду защищать цвета «Барселоны» решительно и преданно. Наше время пришло», – заявил 28-летний Гризманн.

Видео - Гризманн: «Наши с «Барселоной» пути наконец пересеклись. Наше время пришло»

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  • Нападающий подписал с «Барселоной» пятилетний контракт суммой в 120 миллионов евро.
  • «Атлетико» недоволен условиями трансфера и требует 80 миллионов отступных сверху.

«Гризманн договорился с «Барсой» до того, как упали отступные». «Атлетико» требует за игрока 200 млн

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