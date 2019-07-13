«Барселона» представила Антуана Гризманна атмосферным видеороликом, в котором футболист рассказывает о желании присоединиться к каталонскому клубу.

«Когда я был ребенком, отец говорил мне, что поезда не ходят один раз. Сейчас пришло время принять вызов и отправиться в новый пункт назначения. Наши пути наконец пересеклись. Я буду защищать цвета «Барселоны» решительно и преданно. Наше время пришло», – заявил 28-летний Гризманн.

Видео - Гризманн: «Наши с «Барселоной» пути наконец пересеклись. Наше время пришло» 00:43

Нападающий подписал с «Барселоной» пятилетний контракт суммой в 120 миллионов евро.

«Атлетико» недоволен условиями трансфера и требует 80 миллионов отступных сверху.

«Гризманн договорился с «Барсой» до того, как упали отступные». «Атлетико» требует за игрока 200 млн

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